Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.

Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.

Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.

Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.

Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.



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