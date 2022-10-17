YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.10.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Kalkan (36) yönetimindeki 45 KB 4709 plakalı motosiklet, ters yönden girdiği Süleyman Demirel Caddesi'nde İsmail Tuncer'in (31) kullandığı 35 FU 832 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kalkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alından sürücü Tuncer'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere, motosiklet sürücünün ters girdiği yolda otomobille çarpışması yansıdı.

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandıManisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Alaşehir motosiklet

Manisa Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.