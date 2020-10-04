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Manisa’da otomobil şarampole uçtu: 1 ağır yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 04.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. 50 metre yükseklikten şarampole uçan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat 17.45 sıralarında Kula’ya bağlı Hamidiye Mahallesi ile Ayazören Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Hamidiye istikametine seyir halinde olan Hakan Uğurlu (19) idaresindeki 45 K 5781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol üzerinde savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole düşerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralı Eroğlu’na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla şarampolden çıkarılan Eroğlu, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaptan Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
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