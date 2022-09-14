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Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

14.09.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilde 1120 uyuşturucu hap bulundu

​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İzmir kara yolu Sabuncubeli mevkisindeki polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 1120 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki E.A. (42) ve T.A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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