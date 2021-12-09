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Manisa'da otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

09.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri otomobili Nuriye Mahallesi'ndeki otoban gişelerinde durdurdu.

Araçtaki aramada 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H.K. ve A.S. işlemleri için karakola götürüldü.

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