Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili merkez Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 3 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.​​​​​​​

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



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