Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yılmaz K. yönetimindeki 16 BTY 48 plakalı otomobil, Köprübaşı-Selendi kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Tuzcu'ya (70) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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