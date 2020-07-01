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Manisa'da plakasını cerrahi maskeyle kapatan motosiklet sürücüsü cezadan kaçamadı

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Manisa'da plakasını cerrahi maskeyle kapatan motosiklet sürücüsü cezadan kaçamadı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde plakasını cerrahi maske ile kapatan sürücüye, çeşitli ihlallerden 2 bin 729 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'nde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, Kubilay Çınar (26) idaresindeki 45 S 2687 plakalı motosikletin plakasının cerrahi maskeyle kapatıldığını fark etti.

Bunun üzerine motosikleti durdurmak isteyen ekiplerin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası motosiklet, Kazım Karabekir Mahallesi Yeni Harmandalı yolu yakınında bulunan dereye girdi.

Dere içinde çamura saplanan motosiklet ve sürücüsü, polis ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

Motosiklet sürücüsü Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza yazılmasından korktuğu için kaçtığını ve plakasına cerrahi maskeyi bu yüzden taktığını söyledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletinin sigortasının ve vizesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Çınar'a bunun yanı sıra dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten 2 bin 729 lira ceza yazıldı.

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