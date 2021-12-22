Manisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aliziver Aslan yönetimindeki 45 PY 902 plakalı otomobil, Keçiliköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Aliziver Aslan, Rümeysa Özel, Ali Akyol ve Gülümber Akyol, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, yakınlardaki bir restoranın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.



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