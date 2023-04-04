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Manisa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

04.04.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde su birikintileri oluşmasına yol açtı. Spil Dağı'ndan Gediz Ovası'na inen Çakal ve Bozköy derelerinin debisi yükseldi.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, tıkanan noktalara müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de su birikintilerine yönelik çalışma yaptı.

METREKAREYE 40 KİLOGRAMA YAKIN YAĞIŞ DÜŞTÜ

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gazetecilere, sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun yağış görüldüğünü belirtti.

Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktaran Çevik, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre bu sabah saat: 08.27'de sadece bir dakikada metrekareye 1,23 kilogram yağış düştü. Yağışın devam ettiği şu saatlerde ise yani, 3-4 saatlik bir süre içinde metrekareye 40 kilograma yakın yağış aldık." ifadelerini kullandı.

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