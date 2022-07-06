YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.07.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (55) ,M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitti.

Bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu, H.K, M.K. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.K, ve M.K, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine, M.S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. ve M.K’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandıManisa'da "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Niğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandıNiğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa ölüm silahlı kavga

Manisa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.