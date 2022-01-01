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Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

01.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MANİSA(AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evleri üzerindeki bağ yolunda bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, otomobilinin yanında yatan ve kasığından yaralandığı belirlenen Recep Tayyip Fırat'ı (25) hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, olay yerine yaya olarak gelen bir kişinin tartıştığı Fırat'a silahla ateş ettiği, ardından bıçağıyla otomobilinin lastiklerini kestiğini belirtti.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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