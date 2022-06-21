Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur (55), minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nın (22) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temur, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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