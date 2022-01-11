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Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

11.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. ​​​​​​​

Fabrikada çalışan Havva Bodur, vardiya sonunda Hafsa Sultan Mahallesi 4745 Sokak'taki evine geldiğinde, sobanın yanında uyuyan kızı Şehrinaz Bodur'u (12) baygın halde buldu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

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