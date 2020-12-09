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Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

MANİSA HABERLERİ  | 09.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

Aynı aileden 5 kişi tedaviye alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aileden 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akhisar İlçesi Çobanhasan Mahallesi'nde oturan Z.C. (70), U.C. (50), B.C. (31), B.A.C. (3), V.C. (13) ile A.C. (36) gece uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumu fark eden A.C'nin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden Z.C. hayatını kaybetti.

Diğer aile üyelerinin ise tedavileri sürüyor.

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