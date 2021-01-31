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Manisa’da sokak hayvanları unutulmadı

31.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvanların sağlık durumlarını da kontrol etmeyi ihmal etmedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına pandemi sürecinin başından bu yana olduğu gibi mama desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulama ile kentin muhtelif alanlarında sokak hayvanları için mama bırakıldı. Sokak hayvanlarının sağlık durumlarının da kontrol edildiği uygulama ile ilgili olarak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede sokaktaki hayvanların beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.

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