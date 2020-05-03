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Manisa’da sokak karantinası sona eriyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesinin Kahve Sokağında korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan’da başlayan karantinanın bugün gece yarısı sona ereceği açıklandı.Manisa Valiliği Demirci ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak karantinasının bugün gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı.

Manisa’nın Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesinin Kahve Sokağında korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan’da başlayan karantinanın bugün gece yarısı sona ereceği açıklandı.
Manisa Valiliği Demirci ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak karantinasının bugün gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokağında devam eden karantina uygulamasının 03.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.05.2020 tarihli ve 2020/5-1 sayılı kararı ile kaldırılmasına karar verilmiştir.”

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