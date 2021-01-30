YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da Spil Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Manisa'da Spil Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

30.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Spil Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yiyecek kaynakları sınırlanan hayvanlar için parkın çeşitli noktalarına yaklaşık 300 kilogram yonca, 100 kilogram kuş yemi ve 400 ekmek bıraktı.

Yemlemenin ardından, çok sayıda yılkı atının yonca balyalarının bırakıldığı noktalarda toplandığı görüldü.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte kar yağışı sonrası yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının şehre inmek zorunda kaldığını, bunun da riskli olduğunu ifade etti.

Kentin giderek büyümesiyle yaban hayvanları için yaşam alanının Milli Park sınırları içinde kaldığına işaret eden Ernalçacı, şu bilgileri verdi:

"Manisa ve İzmir arasında kalan Spil Dağı Milli Parkı'nda 400-500 civarındaki yılkı atı, çetin kış şartlarında gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bizler de ocak ve şubat aylarında düzenli yemleme yapıyoruz. Amacımız, yaban hayatını bizden sonraki nesillere bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak.​​​​​​​ Hava şartları böyle devam ettiği sürece yemlemelerimiz devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Turgutlu’da 2021 yılı iyileştirme zamları için imzalar atıldı

Turgutlu’da 2021 yılı iyileştirme zamları için imzalar atıldı

Turgutlu’da 2021 yılı iyileştirme zamları için imzalar atıldı

Turgutlu’da 2021 yılı iyileştirme zamları için imzalar atıldı

Manisa'da dereye düşen minibüsün sürücüsü yaklaşık 10 kilometre uzakta ölü bulundu

Manisa'da dereye düşen minibüsün sürücüsü yaklaşık 10 kilometre uzakta ölü bulundu

Manisa’da 85 yaş üstü evde aşılama çalışmalarını ilk bitiren ilçe Kula

Manisa’da 85 yaş üstü evde aşılama çalışmalarını ilk bitiren ilçe Kula

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.