Manisa'da şüpheli otomobili kovalayan Yunus Timi kaza yaptı, biri polis 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüpheli otomobili takibe alan Yunus Timi'nin kaza yapması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek isteyen Yunus Timi, sürücüsü ihtara rağmen durmayıp kaçan otomobili takibe aldı.

Otomobili kovalayan Yunus Timi, Sarabat Caddesi'nde E.Ö.'nün kullandığı 45 S 9987 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru N.Ş. ile diğer motosikletin sürücüsü E.Ö Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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