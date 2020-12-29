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Manisa'da takla atan otomobilden çıkarılan sürücü tedaviyi kabul etmedi

MANİSA HABERLERİ  | 29.12.2020 13:30 | Son Güncelleme

Manisa'da takla atan otomobilden çıkarılan sürücü tedaviyi kabul etmedi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan 70 yaşındaki sürücü, sağlık ekibi ve polisin çabasına rağmen hastanede tedaviyi kabul etmedi.

Musa Tüney'in kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, eski İzmir yolunda kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Tüney'e ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı.

Sağlık ekibinin görünürde yarası olmayan ancak kontrol amaçlı hastaneye götürmek istediği Tüney, hastaneye gitmek istemediğini belirterek ambulanstan indi.

Polis ve sağlık ekibinin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemeyen Tüney'e mide bulantısı, baş ağrısı ya da şiddetli ağrı yaşaması durumunda hızla hastaneye başvurması konusunda uyarıda bulunuldu.

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