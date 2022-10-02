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Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

02.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçasının da aralarında olduğu objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K'nin (44) evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçası ile küçük boyutlu 23 obje ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

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