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Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

30.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. (26) ile arkadaşı Doğukan Kahraman (25), Atatürk Mahallesi'nde henüz tespit edilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ş, Kahraman'ı tabancayla sırtından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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cinayet Manisa Soma

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