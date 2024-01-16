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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

16.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEM Parti kongrelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Saruhanlı, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. (61), E.G. (46), K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20) ve V.A. (24) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında DEM Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nda da arama yapıldı.

Aramalarda bulunan pankart, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar ile belgelere el konuldu.

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Gözaltı Manisa operasyon

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