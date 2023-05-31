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Manisa'da tıra çarpan pikaptaki kadın öldü

31.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde, pikabın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da tıra çarpan pikaptaki kadın öldü

Uşak-İzmir kara yolu Kemaliye Kavşağı'nda, yol kenarında park halindeki tıra, Burhan Coşkun (65) idaresindeki 45 SA 1239 plakalı pikap çarptı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Pikabın kabinine sıkışan sürücü ile eşi Ayşe Coşkun itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Ayşe Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı eşi ambulansla Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaza esnasında aracında bulunmayan tır sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

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trafik kazası Kula Salihli

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