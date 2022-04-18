Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kula ilçesinde İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisi yakınlarında O.C'nin (32) kullandığı 35 BCS 574 plakalı kamyonet, E.A. (54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.C. ile aynı araçtaki Ata Yahşi (24) hastaneye kaldırıldı.

Yahşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Salihli'de devrilen kamyondaki kişi öldü

Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde Y.A'nın (50) kullandığı 20 H 9262 plakalı kamyon, Salihli-Alaşehir yolunda devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Y.A. yaralandı, araçta bulunan Tuncay Koca (56) hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

- Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Salihli'ye bağlı kırsal Derbent Mahallesi yakınlarında S.G'nin (39) kullandığı 45 SC 2984 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



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