YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kula ilçesinde İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisi yakınlarında O.C'nin (32) kullandığı 35 BCS 574 plakalı kamyonet, E.A. (54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.C. ile aynı araçtaki Ata Yahşi (24) hastaneye kaldırıldı.

Yahşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Salihli'de devrilen kamyondaki kişi öldü

Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde Y.A'nın (50) kullandığı 20 H 9262 plakalı kamyon, Salihli-Alaşehir yolunda devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Y.A. yaralandı, araçta bulunan Tuncay Koca (56) hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

- Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Salihli'ye bağlı kırsal Derbent Mahallesi yakınlarında S.G'nin (39) kullandığı 45 SC 2984 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılarİstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar
"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldıEşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:18
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.