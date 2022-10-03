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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

03.10.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Yaşar'ın (45) kullandığı 45 KB 6046 plakalı otomobil ile Gökdeniz Kalay (16) idaresindeki 45 AIE 726 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kalay ile yanındaki Mert Taşkın (17), yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalay, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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