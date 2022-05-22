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Manisa'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

22.05.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.

Allahdiyen Mahallesi'nde Z.K. (54), tarlasına su götürmek için arazide keşif yaptığı sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şeytan Deresi mevkisinde mahsur kalan Z.K. ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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