Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği kişileri takibe aldı.

Ekipler, şahısların kaldıkları oteldeki odaya baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 101,36 gram metamfetamin, 3,86 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayan ekipler, 4 kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

