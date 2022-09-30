Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında durdurulan bir araçtaki aramada 190 gram metamfetamin ile reçeteye tabi 2 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.M.A. (40) ve S.G. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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