YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

07.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine N.E. (32) ve C.Ö'yü (20) durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kaldıkları otelde 96,51 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. ile C.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladıManisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı
Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandıTrabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı
Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldüTekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu narkotik operasyon

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:03
İkindi
16:18
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.