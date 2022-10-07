Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine N.E. (32) ve C.Ö'yü (20) durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kaldıkları otelde 96,51 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. ile C.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

