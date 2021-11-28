Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir sokakta hareketlerinden şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, zanlılar B.Ç. (27) ve G.G'yi (25) gözaltına aldı.



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