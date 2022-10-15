YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

15.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde stabilize yolda yamaca devrilen kamyonun sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Serinyayla Mahallesi'ndeki hızlı tren şantiyesine giden stabilize yolda ilerleyen İsmail Bilbay (63) yönetimindeki 06 FZ 5639 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen minibüsün yanından geçerken yaklaşık 60 metre yükseklikteki dik yamaçtan takla atarak üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Bilbay'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Bilbay'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü İbrahim Yavaş (54), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Minibüsün şantiyeye işçi taşıdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa FK - Altay maçının ardındanManisa FK - Altay maçının ardından
Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştıGalatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir hafriyat kamyonu yamaç

Manisa Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.