YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Turgutlu-Kemalpaşa kara yolu Bağyurdu Kavşağı yakınlarında, E.G. (46) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, M.A. (40) yönetimindeki, işçileri taşıyan 45 J 6319 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Bunun üzerine servis aracı da önünde seyreden A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler M.A. ve E.G'nin yanı sıra işçilerden Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), S.K. (30), A.T. (64), A.G. (18) ve B.D. (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Salihli Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyorSalihli Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor
Turgutlu Belediyesinde ara tatil etkinlikleri sürüyorTurgutlu Belediyesinde ara tatil etkinlikleri sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi servisi kaza Manisa Polis Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Manisa Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Ecrin’in Madenci Babası İçin Okuduğu Dua Duygulandırdı

Ecrin’in Madenci Babası İçin Okuduğu Dua Duygulandırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.