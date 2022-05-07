YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

07.05.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda N.K. idaresindeki 45 FZ 029 ,E.A yönetimindeki 45 MS 5752, E.Ö. idaresindeki 45 H.K 188 ve sürücüsünün olay yerinden kaçtığı 35 BRV 204 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı otomobiller savrularak park halinde duran iki araca da hasar verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 45 FZ 029 plakalı otomobil sürücüsü E.A ,aynı araçta olan H.K ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılarİstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar
GÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüGÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıAntalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:14
Yatsı
21:43
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.