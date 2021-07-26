Manisa'daki 3 araca çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhan ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

H.E. yönetimindeki 45 J 4108 plakalı işçi taşıyan minibüs, Nuriye Mahallesi kavşağında aynı yönde seyir halindeki M.M.B'nin kullandığı 16 ADT 891 plakalı tıra arkadan çarptı.

Savrulan minibüs, trafik ışıklarında duran 2 otomobile de çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz