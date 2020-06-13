Manisa'daki demir ustası cinayetinde "kiralık katil" itirafı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Soma ilçesinde, 3 yıl önce demir ustası Murat K'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.K, nişanlısıyla ayrılmasına neden olduğu gerekçesiyle maktulü dövmesi için F.A. ile 40 bin lira karşılığında anlaştığı itirafında bulundu.

Demir ustası Murat K'nin 22 Eylül 2017'de öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 9 Haziran'da düzenlenen operasyona ve cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, failleri yakalamak için, maktul Murat K'nin tüm yakınlarını takibe aldı.

Maktulün baldızının eski nişanlısı A.K. ile F.A'nın iletişimlerini olay günü kestiklerini belirleyen polis, buradan hareketle operasyona başladı.

Sorgu sırasında ilk olarak, "Bir işimiz vardı. O gün sona erdi. Onun için bir daha görüşmedik." diyen F.A, daha sonra cinayeti itiraf etti.

- Cinayet, nişanın bozulması yüzünden işlenmiş