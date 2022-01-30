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Manisa'daki eski şifahane 9 yıldır tıp tarihi meraklılarını ağırlıyor

30.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıllarca şifahane olarak hizmet veren ve 9 yıl önce müzeye dönüştürülen Hafsa Sultan Şifahanesi'nde Osmanlı döneminde tıp alanında kullanılan aletler ve ilaçlar sergileniyor - Ziyaretçiler, geçmişte akıl hastalarının el işleri, müzik ve su sesiyle tedavi edildiği binayı, müzik eşliğinde ücretsiz gezebiliyor

MANİSA (AA) - YUSUF BÖYÜK - Manisa'nın ilk tescilli özel müzesi olan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesinde hizmet veren Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi, geçmişte yapılan tedavi yöntemleri konusunda bilgi almak isteyenleri bekliyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 500 yıl önce yaptırılan Sultan Camisi ve Külliyesi'ne 1539 yılında ekletilen Darüşşifa, 2013'te MCBÜ tarafından müze haline getirildi.

Yüzyıllarca şifahane olarak kullanılan, 9 yıldır da tıp tarihi müzesi olarak hizmet veren tarihi mekanda, Osmanlı döneminde tıp alanında kullanılan aletler ve ilaçlar sergileniyor.

Mesir macunu hazırlanışının, geçmişteki bazı tedavi metotların uygulanışının ve ameliyatların bal mumu heykellerle canlandırıldığı müzede el yazması eserler de dikkati çekiyor.

Akıl hastalarının el işleri, müzik ve su sesiyle tedavisinin yapıldığı tarihi binayı ziyaretçiler müzik eşliğinde ücretsiz olarak gezebiliyor.

- 150 bin ziyaretçi ağırlayacak

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AA muhabirine, 9 yıldır faaliyet gösteren müzenin kentin ilk tescilli özel müzesi olduğunu söyledi.

Tarihi yapının 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden üniversiteye geçtiğini aktaran Ataç, bu sürede yıllık ortalama 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzenin ziyaretçi sayısının, geçen yıl Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle 25 bine kadar düştüğünü belirtti

Bu yıl 150 bin kişinin müzeyi gezmesini beklediklerini ifade eden Ataç, şöyle devam etti:

"Mesir macununun burada karılarak halka şifa adına dağıtılması nedeniyle şehir dışından gelenlerin uğrak yeri olmuş. Hem eczacılık hem tıp alanında küçük operasyonların yapıldığı, ilaçların hazırlandığı, bitkisel kaynaklar kullanılarak terkiplerin hazırlandığı, yeni oranlarla hangi hastalıklara şifa olacağının belirlendiği ve bunun halka ücretsiz dağıtıldığı bir yer. Sosyal devlet anlayışı, bu devletin kültüründe 500 yıllık bir gelenekle devam etmiş. Bununla beraber göz ameliyatlarının yapıldığı, dağlama tedavilerinin yapıldığı ve dışarıda sekizgen havuz ile beraber ses sitemi, müzik ve frekans ayarı ile akıl ve ruh sağlığı hastalarının tedavi olduğu bir alan haline gelmiş."

Ataç, üniversitenin tıp fakültesindeki akademik kadrosuyla halka açık olarak gerçekleştirilecek "Sağlıklı Çarşamba Toplantıları"na da yakında müzede başlayacaklarını bildirdi.

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