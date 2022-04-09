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Manisa'daki fide seralarında bahar mesaisi devam ediyor

09.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda yaklaşık 90 milyon sebze ve meyve fidesinin üretildiği Manisa'daki seralarda Ege ovalarının fide ihtiyacının önemli bölümü karşılanıyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: - "Üreticimiz üretmekten vazgeçmiyor. Biz de üreticimizi her anlamda desteklemeye devam ediyoruz. Geçen yıl 325 milyon lira destekleme almış bir iliz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen sebze ve meyve fidesi üretim merkezlerinden Manisa'da sertifikalı 12 serada Ege ovalarının ihtiyacına yanıt vermek üzere yoğun bir mesai sürüyor.

Tarımsal üretimiyle Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarının da ihtiyacını karşılayan Ege Bölgesi'ndeki ovalarda üreticiler, fidanları toprakla buluşturmaya başladı.

Üreticinin domates, biber, marul, kavun, karpuz, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerdeki fide ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Manisa'daki fide seralarında da tam kapasiteyle üretim yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikalı 12 işletmede yetiştirilen toplam 90 milyona yakın fide, Gediz, Büyük Menderes ve Bakırçay ovalarının yanı sıra Konya'ya kadar uzanan coğrafyadaki tarım merkezlerine gönderiliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Saruhanlı ilçesinde yıllık 40 milyon fide kapasiteli bir serada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin pek çok tarım ürünündeki liderliğinin yanında önemli bir fide üretim merkezi haline geldiğini belirtti.

İl genelinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş merkezlerde üretilen fidelerin Türkiye'nin tarımsal üretimine ciddi katkı sunduğunu dile getiren Öztürk, fidelerin geniş bir coğrafyada toprakla buluştuğuna işaret etti.

Bakanlığın sertifikalı fide üretimi ve seracılık yatırımlarına büyük önem verdiğini vurgulayan Öztürk, "Üreticimiz de üretmekten vazgeçmiyor. Biz de üreticimizi her anlamda desteklemeye devam ediyoruz. Geçen yıl 325 milyon lira destekleme vermiş bir iliz. Dünyanın yaşadığı salgın süreci, üretimin ve üreticinin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koydu." dedi.

Serayı işleten Hüseyin Kavas da Türkiye'de yetiştirilen bütün sebze ve meyve fidelerini sera ortamında üretebildiklerini, çiftçilerin tercihlerine göre çeşitleri belirlediklerini ifade etti.

Yıllık 60 milyon fide üretim kapasitesine ulaşabildiklerini anlatan Kavas, Ege ovalarında mayıs ayına kadar süren dikim sürecini yoğun geçirdiklerini söyledi.

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