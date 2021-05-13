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Manisa'daki Gölmarmara Gölü'nün çekildiği alanı usulsüz kullanan 21 kişiye ceza kesildi

13.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki Gölmarmara Gölü'nün çekildiği alanı usulsüz kullanan 21 kişiye ceza kesildi

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MANİSA (AA) - Manisa'daki Marmara Gölü'nde suyun çekildiği alanda geçen yıl usulsüz tarım yaptığı belirlenen 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504 lira ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildiği bildirildi.

Valilikten açıklamada, Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırlarındaki göldeki suyun çekilmesiyle oluşan alanların kullanımına karşı mücadele edildiği vurgulandı.

Geçen yıl 21 kişiye 574 bin 342 metrekare alan işgali için toplam 1 milyon 450 bin 504 lira ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildiği ve bu kişiler için men kararı alındığı kaydedildi.

Göle yönelik işgallerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'ne göre 7, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında da 27 işlem yapılarak toplam 970 bin 275 lira ceza uygulandı.

Açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünce de korunması gerekli sulak alanın fiziki engelle çevrilerek koruma altına alınmasına yönelik çalışmanın hazırlıklarına da başlandığı belirtildi.

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