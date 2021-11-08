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Manisa'daki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

08.11.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Turgut Özal Mahallesi civarından öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Spil Dağı'na çıkan Yahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert (17) ve Cengizhan Tekeş (19) dönüşe geçtikleri sırada havanın kararmasıyla Güvercin uçurumu mevkisinde yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama tarama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençlerin yerini tespit etti.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından mahsur kalanlar kurtarıldı.

Hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan gençler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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