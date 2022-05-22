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Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

22.05.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacıhıdır Mahallesi'nde M.A'nın (67) kullandığı 45 SH 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve yolcu E.A (67) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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