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Manisa'daki yangında evde mahsur kalan 2 kişi yaralandı

19.01.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki yangında evde mahsur kalan 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki yangında evde mahsur kalan kadın ile torunu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyon Mahallesi Tolunay Sokak'taki bir evde sobaya yanıcı madde dökülmesi sonrası oluşan alev nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, evin kapısını açamamaları nedeniyle mahsur kalan Mukaddes Bakır ile torunu Hasan Örük'ü kurtardı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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yangın Soma

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