Manisalı aile dededen toruna 3 kuşaktır deveciliği yaşatıyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi, geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan deve güreşi geleneğini 3 kuşaktır devam ettiriyor.

Anadolu topraklarında konargöçerliğin yaygın olduğu dönemlerde obalar arası rekabetin bir göstergesi olarak ortaya çıktığı değerlendirilen deve güreşleri, bugün Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sürdürülüyor.

Bölge halkının yanı sıra yabancı turistlerin de merakla takip ettiği güreşlere katılan develerin sahiplerinin ise hayvanlara gösterdikleri yakın ilgi ve onlarla kurdukları bağ dikkati çekiyor.

Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi de devecilik tutkusunu 3 kuşaktır sürdürüyor. Ailenin devecilikteki son temsilcisi torun İbrahim Tepedelen, soyadları olan "Tepedelen" adını verdikleri güreş develerine adeta çocukları gibi bakıyor.

Salgın nedeniyle şenlikler iptal edilince güreşemediği için huysuzlanan deve, hem hareket etmesi hem de güreşlere hazırlanması amacıyla her gün dışarı çıkarılıyor.

İbrahim Tepedelen bazı günlerde güreş kıyafeti olarak bilinen havutu da kuşattıkları deveye şehir turu yaptırıyor. Deve güreşlerine ve deveciliğe meraklı olan Turgutlu halkı, ilçenin işlek cadde ve sokaklarında gezen deveyi ilgiyle karşılıyor.