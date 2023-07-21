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Manisalı anne Down sendromlu kızının düğün hayalini gerçekleştirdi

21.07.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Sebahat Bakay, gelin olmak isteyen Down sendromlu kızı için düğün organizasyonu düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda komşuları ve yakınlarının katıldığı organizasyonda, gelinlik giyen 36 yaşındaki Down sendromlu Sibel Bakay orkestra eşliğinde dans etti. Yemek de verilen düğünde, davetliler Bakay'a para taktı.

Bakay gelin arabasıyla ilçeyi dolaştı.

Düğünde gözyaşlarını tutamayan anne Sebahat Bakay, gazetecilere, 2018'de yaşamını yitiren eşinin en büyük hayalinin, üç çocuğundan biri olan Down sendromlu Sibel'i gelin olarak görmek olduğunu ifade etti.

Kızının da "Anne, ben gelin olacağım ama seninle oturacağım." dediğini anlatan Bakay kızı için eksiksiz bir düğün organize ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Sarıgöl gelin

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