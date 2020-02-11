YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı çocuklardan cimnastiğe büyük ilgi

Manisalı çocuklardan cimnastiğe büyük ilgi

MANİSA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2013-2015 doğumlu çocuklara yönelik açmış olduğu cimnastik kursları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2013-2015 doğumlu çocuklara yönelik açmış olduğu cimnastik kursları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri kış spor okullarında cimnastik eğitimlerine katılan çocuklar, deneyimli Milli Takım antrenörleri eşliğinde temel cimnastik bilgilerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yetilerini de geliştiriyor.
Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kış spor okulları, çocukların 7 farklı branşta spor eğitimi almasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda sporun temeli sayılan ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda denge, algı, esneklik ve kuvvet gibi genel koordinatif yetilerin gelişmesinde temel bir branş olan cimnastik kursları, çocuklarla buluşuyor. Yoğun bir eğitim programı içeren kurslarda, temel cimnastik eğitimi, vücut duruş ve postür çalışmaları, ritim eğitimi ve takla çeşitleri’ konularını kapsayan başlangıç eğitimleri veriliyor.
Çocukların, spor eğitimlerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yeteneklerine de önemli katkı sağlayan cimnastik kursları kayıtları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda alınırken eğitimler ise; 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki Cimnastik Salonu’nda veriliyor. Kış Spor Okulları kapsamında açılan cimnastik kursları, birçok şampiyon yetiştiren cimnastik takımının da altyapısını oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Manisa Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:30
İkindi
16:22
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Aksoy Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.