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Manisalı yamaç paraşütçüler havada tavla oynadı

01.07.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisalı yamaç paraşütçüler havada tavla oynadı

MANİSA (AA) - Manisalı yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ile arkadaşı Devran Hacı, uçuş esnasında havada tavla oynadı.

Saruhanlı ilçesi Çınaroba Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pistinden havalanan iki arkadaş, tandem (ikili) uçuş esnasında tavlayı oynayarak farklı bir deneyim yaşadı.

Yaklaşık 45 dakika süren uçuş, aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Yüzlerce metre yükseklikte tavla oynayan gençlerin görüntüleri renkli anlara sahne oldu.

Yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal, AA muhabirine, 8 yıldır yamaç paraşütü yaptığını anımsattı.

Önceki uçuşlarda çocuklara ve engellilere yönelik farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Kartal, "Arkadaşım ile havada tavla oynayarak yamaç paraşütü sporunun aslında ne kadar güvenli ve rahat bir spor olduğunu herkese göstermek istedik. Amacımız pek çok kişinin korktuğu, yapmaya çekindiği yamaç paraşütünün rahatlığını anlatmaktı. Yamaç paraşütü o kadar rahat bir spor ki havada sabit durarak rahatça tavla bile oynanabileceğini gösterdik." dedi.

Devran Hacı da arkadaşıyla farklı ve keyifli bir uçuş deneyimi yaşadıklarını anlatarak, "İyi ki böyle anı deneyimledim, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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