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Manisa’nın 3 ilçesine kültür ve yaşam merkezi yapılacak

İHA İHA
01.03.2024 15:26
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde Akhisar, Turgutlu ve Salihli olmak üzere 3 ilçeye kültür ve yaşam merkezi kazandıracaklarını müjdeledi.

15 yıllık görev süresi boyunca Manisa il genelinde 1060 büyük projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönem projelerini duyurmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda 3 ilçeye kültür ve yaşam merkezi projesinin kazandırılacağını müjdeledi. Başkan Ergün, “Aydınlık geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere, hemşehrilerimiz için kültür ve yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Akhisar, Turgutlu, Salihli Kültür ve Yaşam Merkezi projemizle şehrimizin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştireceğiz” diye konuştu.

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