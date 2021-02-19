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Manisa'nın asma yaprağı da "coğrafi tescil" yolunda

19.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın asma yaprağı da "coğrafi tescil" yolunda

MANİSA (AA) - Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm üretim merkezi Manisa'da coğrafi tescilli "Manisa sultani çekirdeksiz üzüm"ün yanı sıra bu asmaların yapraklarının da tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Asma yaprağının "Manisa sultani çekirdeksiz üzüm asma yaprağı" olarak tescillenmesi için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda tescilleme için kriterler belirlendi.

Toplantıda konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, kentin üzüm üretiminin yanı sıra salamura asma yaprağı üretiminde de merkez olduğunu belirterek, "Asma yaprağının üretim, pazarlama ve ihracat imkanlarının geliştirilmesinde asma yaprağına coğrafi işaret almak çok önemli hale gelmiştir." dedi.

Manisa'da ihracata yönelik yaprak salamurası üreten gıda işletmelerinin sayısının giderek arttığına dikkati çeken Öztürk, "Bu durum yurt içi piyasasında önemli olan ürünümüzün yurt dışında da önem kazanmaya başladığını göstermektedir. Kentin hakim çeşidi olan Manisa sultani çekirdeksiz üzümünün yaprağı, lezzetli tadı, ince damarsız yapısı ve kalitesinden dolayı taze ve salamuralık olarak iç ve dış piyasada oldukça tercih edilmektedir." diye konuştu.

Öztürk, ürünü coğrafi işaretle koruma altına almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Coğrafi işaret, ürünün pazarlama gücünü arttırmaktadır. Kırsal kalkınmaya aracılık ederek yeni iş kollarının oluşmasına imkan tanımaktadır. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü Asma Yaprağı’nın coğrafi işaret tescilinin ardından, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, kentte asma yaprağı üretimi ve ihracatı yapan gıda işletmelerinin temsilcileri de katıldı.

Manisa'da yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen çekirdeksiz üzüm, 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmiş, "Manisa sultani çekirdeksiz üzüm" olarak anılmaya başlamıştı.

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