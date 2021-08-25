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Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

25.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.

Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

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