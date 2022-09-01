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Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

01.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Manisa Kula orman yangını müdahale

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